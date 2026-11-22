В лесном массиве Шатурского района Подмосковья за год заблудились 20 человек. О случаях в аномальной зоне Шушмор сообщает Lenta.ru со ссылкой на Shot.

По данным источника, выбираться людям помогали жители ближайших деревень. Потерявшиеся рассказывали о странностях на пути: деревьях причудливой формы, сбоях навигаторов и машинах, которые глохли посреди леса.

Местные связывают происходящее с древними языческими капищами. По легенде, когда-то там жил озерный народ, поклонявшийся языческим богам.

Теперь в аномальную зону массово едут охотники за паранормальными явлениями. Первую экспедицию запланировали на середину декабря. Участники хотят пешком добраться до озера Смердячьего, устроить привал среди изогнутых деревьев и исследовать заброшенную церковь.