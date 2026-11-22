Агентство «Автостат» подвело итоги октября 2026 года на вторичном авторынке России, пишет «За рулем» . В модельном зачете первые шесть строчек остались за отечественными автомобилями, а лучшей среди иномарок ожидаемо стала корейская Kia Rio.

В брендовом рейтинге лидирует LADA — за октябрь на вторичке разошлись 134,3 тыс. таких машин. Toyota оказалась только второй с 62,8 тыс. автомобилей, третью строчку заняла Kia с 32,5 тыс. проданных экземпляров. Далее идут Hyundai (31,9 тыс. шт.) и Volkswagen (27,2 тыс. шт.). В десятке также Nissan с 26,8 тыс., Honda с 22,2 тыс. и Chevrolet с 20,9 тыс. машин. Замыкают список Renault (19,9 тыс.) и Ford (17,3 тыс.). Относительно сентября прибавили все десять брендов — снижения не показал никто.

Среди моделей расклад еще нагляднее. Первую строчку держит LADA Classic, она же «Жигули»: 22,3 тыс. проданных машин с пробегом за октябрь. Следом идут LADA Samara 2 (15,1 тыс.) и LADA Priora (14,5 тыс.). На четвертом месте — LADA Granta 2 с 13 тыс. экземпляров, на пятом — внедорожник LADA Niva Legend (11,7 тыс.), показавший самый заметный месячный рост в первой десятке — сразу на 16,4%. Шестую строчку забрало семейство LADA 110 с результатом 11,4 тыс. машин.

Лучшей среди иномарок стала Kia Rio — 11,4 тыс. автомобилей и седьмое место в общем зачете. Месяцем ранее эта модель тоже была первой среди подержанных иномарок, правда с результатом 10,9 тыс. шт. Рядом расположились Hyundai Solaris (11,1 тыс.) и Toyota Corolla (10,8 тыс.), а десятое место досталось LADA Granta с 10,6 тыс. машин.

По сравнению с сентябрем продажи выросли у всех десяти моделей-лидеров. В годовом выражении аналитики выделили Toyota Corolla: плюс 4,1%. А вот у классических LADA дела хуже — падение на 26,2%, самое сильное среди первой десятки.

Всего за октябрь 2026 года в России купили 596,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Относительно сентября вторичный рынок прибавил 7,1%, однако в годовом сравнении просел на 8,6% — в октябре прошлого года было продано 653 тыс. машин. С начала года, за январь — октябрь, россияне приобрели 5 млн 106 тыс. подержанных легковых автомобилей — на 0,7% больше, чем за те же десять месяцев 2025 года.