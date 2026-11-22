В России появились предложения о заказе японского семиместного компактвэна Toyota Sienta. Стоимость автомобилей 2023 года начинается от 1,4 млн рублей, а за экземпляры 2026 года просят около 1,6 млн рублей, пишет ufocar .

Toyota Sienta появилась в продаже в России

Российские покупатели получили возможность заказать из Японии семиместный компактвэн Toyota Sienta по цене от 1,4 млн рублей. За эту сумму предлагается автомобиль 2023 года выпуска в комплектации Z, тогда как более свежие экземпляры 2026 года оцениваются примерно в 1,6 млн рублей. Такие предложения появились на площадках объявлений.

Появление японской модели расширяет выбор семейных автомобилей на российском рынке. Toyota Sienta может заинтересовать тех, кому необходимы 3 ряда сидений, но при этом важны компактные габариты и умеренные расходы на покупку.

Сколько стоит Toyota Sienta и что входит в оснащение

Одно из предложений размещено в Хабаровске. За Toyota Sienta 2023 года в максимальной комплектации Z продавец просит около 1,4 млн рублей.

Оснащение включает цифровую приборную панель, мультируль с кожаным ободом, электронный стояночный тормоз, климат-контроль, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и круиз-контроль. Также предусмотрены запуск двигателя кнопкой и система кругового обзора с камерой заднего вида.

Во Владивостоке предлагается заказать автомобиль 2026 года примерно за 1,6 млн рублей. Разница в стоимости между двумя вариантами составляет около 200 тыс. рублей.

При этом указанные суммы относятся к предложениям автомобилей под заказ. Итоговая цена может измениться с учетом доставки, таможенных платежей, курса валют и расходов на оформление документов.

Технические характеристики японского компактвэна

Toyota Sienta оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 120 л. с. В паре с ним работает бесступенчатая трансмиссия Direct Shift-CVT. Представленные бензиновые версии имеют передний привод.

Модель рассчитана преимущественно на городскую эксплуатацию и семейные поездки. Благодаря сравнительно небольшим размерам компактвэн удобен при парковке, а трехрядная компоновка позволяет перевозить до 7 человек.

Однако перед покупкой стоит оценить практичность третьего ряда. В частности, необходимо проверить пространство для пассажиров, вместительность багажника при разложенных сиденьях и возможность установки детских кресел.

Toyota Sienta значительно дешевле семиместных кроссоверов

Одним из главных преимуществ японской модели остается цена. На российском рынке многие семиместные автомобили китайских производителей стоят значительно дороже.

Для сравнения, Geely Okavango предлагается минимум за 3 864 990 рублей, Changan CS95 — от 4 629 900 рублей, а GAC GS8 — от 4 799 000 рублей.

Модель Начальная стоимость Toyota Sienta 2023 года от 1,4 млн рублей Toyota Sienta 2026 года от 1,6 млн рублей Geely Okavango от 3 864 990 рублей Changan CS95 от 4 629 900 рублей GAC GS8 от 4 799 000 рублей

Таким образом, покупка Toyota Sienta вместо Geely Okavango позволяет сэкономить более 2,2 млн рублей по первоначальной стоимости.

Впрочем, эти автомобили относятся к разным сегментам. Китайские модели крупнее и предлагают другие возможности по вместительности салона, дорожному просвету и дальним поездкам. Японский компактвэн скорее выступает альтернативой семейным универсалам и небольшим автомобилям с несколькими рядами сидений.

Какие недостатки есть у Toyota Sienta

Несмотря на привлекательную стоимость, перед заказом автомобиля необходимо учитывать несколько особенностей.

Прежде всего, Toyota Sienta имеет правое расположение руля. Для жителей Дальнего Востока такая компоновка привычна, однако на многополосных дорогах и при обгонах она может создавать дополнительные неудобства.

Также стоит заранее изучить доступность запчастей. Хотя марка Toyota широко представлена в России, отдельные кузовные детали, элементы интерьера и электронные компоненты для японской версии могут потребовать заказа из-за рубежа.

Особое внимание следует уделить окончательной стоимости ввоза. В нее могут входить таможенные платежи, утилизационный сбор, доставка, услуги посредника и оформление электронного паспорта транспортного средства.

Кроме того, перед внесением предоплаты рекомендуется проверить аукционную историю автомобиля, фактический пробег, состояние кузова и техническое состояние вариатора.

Кому подойдет семиместная Toyota Sienta

Японский компактвэн может стать подходящим вариантом для семей, которым необходим автомобиль с 3 рядами сидений без существенных затрат на покупку. Особенно интересным такое предложение выглядит для жителей Дальнего Востока, где автомобили из Японии традиционно пользуются спросом.

Главными преимуществами модели остаются сравнительно низкая стоимость, компактные размеры и возможность перевозить до 7 пассажиров. К недостаткам относятся правый руль, ограниченное пространство при использовании всех рядов и особенности обслуживания импортированной версии.

В результате Toyota Sienta предлагает альтернативу более дорогим семиместным автомобилям. Однако экономическая выгода будет зависеть от окончательной стоимости машины после доставки и оформления в России.