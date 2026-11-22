Житель подмосковного Подольска обвинил местный салон красоты в дискриминации, когда на кассе с него потребовали доплатить ₽500 за мужской маникюр, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Конфликт вокруг прайса быстро перерос в поток жалоб, взаимные обвинения и обращения в полицию.

Как утверждает посетитель, ни в прейскуранте, ни в публичной оферте не упоминалась отдельная наценка для мужчин. Хозяйка заведения сослалась на специфику мужского маникюра, но сам клиент не увидел никакой разницы с обычной процедурой. Более того, мужчина заявил о грубости со стороны владелицы, которая якобы даже предложила ему разобраться при личной встрече.

После того как история попала в сеть, рейтинг салона обрушили гневные отзывы, а персоналу, по словам хозяйки, стали приходить угрозы. В ответ владелица пошла в полицию и решила подать иск о защите деловой репутации, однако недовольный клиент тоже подал заявления и настроен доказать, что цена на маникюр не может меняться в зависимости от пола.