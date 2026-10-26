Обследования на рак кишечника с начала года прошли более 175 тыс. жителей Подмосковья

Обследования на рак кишечника с начала 2026 года прошли более 175 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«У 611 человек выявлены злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на дальнейшее обследование и лечение», — отметил он.

Пройти такой скрининг в рамках диспансеризации могут жители в возрасте от 45 лет. Обследование включает в себя количественный анализ кала на скрытую кровь. В случае выявления отклонений назначается колоноскопия.

Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения в регионе.