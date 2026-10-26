24-летнюю Билли Айлиш заподозрили в операции по уменьшению бюста

24-летняя американская певица Билли Айлиш вновь оказалась в центре обсуждений, но на этот раз поводом стала не музыка, а внешность, сообщает Леди.Mail.

Пользователи социальных сетей заподозрили Билли в операции по уменьшению груди. Споры разгорелись после публикации новых снимков, сделанных в рамках рекламной кампании ювелирного бренда John Hardy, где Айлиш позировала вместе с братом Финнеасом.

Недовольные комментаторы сравнили свежие кадры с более ранними фотографиями певицы и пришли к выводу, что пропорции ее фигуры изменились. Часть аудитории поспешила связать это с хирургическим вмешательством. Однако многие не поддержали такую версию.

Фото: [ соцсети ]

Одни пользователи считают, что Айлиш просто похудела. Другие указывают на то, что восприятие фигуры могло исказиться из-за одежды и ракурса. Нашлись и те, кто призвал вовсе не обсуждать тело артистки, напомнив, что это личное дело каждого. Сама Айлиш пока никак не отреагировала на слухи. Официальных подтверждений операции нет.

Ранее экс-звезда Comedy Woman Надежда Сысоева призналась, что сделала операцию на груди.