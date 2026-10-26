Подмосковные спортсменки завоевали четыре медали на этапе Кубка России по шорт-треку

Подмосковные спортсменки завоевали четыре медали — две золотые и две серебряные — на втором этапе Кубка России по шорт-треку, который прошел с 22 по 25 октября в Новоуральске (Свердловская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Фаиля Аймалетдинова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) заняла первое место на дистанции 1,5 тыс. м среди женщин и на дистанции 500 м. В финальный день соревнований Аймалетдинова финишировала второй на дистанции 1 тыс. м.

Кроме того, сборная области, в составе которой выступили Фаиля Аймалетдинова, Елена Серегина, Аделина Доколина, Алиса Руссу и Вероника Шарай (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна), стала серебряным призером в женской эстафете на 3 тыс. м.

Второй этап Кубка России по шорт-треку прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».

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