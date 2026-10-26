Ястреб в подъезде: как спасатели под Дмитровом выручили и жильцов, и хищника

Крупная хищная птица стала невольной пленницей бетонной коробки: ястреб залетел в подъезд одной из многоэтажек поселка Рыбное. Оказавшись в тесном замкнутом пространстве, пернатый гость запаниковал и повел себя агрессивно — приближаться к нему было попросту опасно, сообщил REGIONS.

Самостоятельно усмирять хищника жильцы не решились. Они оперативно связались со спасателями. Сотрудники МЧС, прибыв на вызов, быстро сориентировались и, действуя без лишнего риска, поймали птицу. Освобожденный из бетонного плена ястреб вскоре оказался на воле. Благодарность экстренной службе соседи выразили в местных пабликах.

«Пост огромной благодарности! Ребята из МЧС приехали, помогли жильцам и спасли птицу. Спасибо за вашу работу и смелость!» — написали очевидцы в телеграм-канале «ЧП Дмитров».

В последние дни подобные визиты диких птиц в населенные пункты перестали быть редкостью. Утром в понедельник еще одного такого хищника приметили в Дмитрове — между домами № 30 и 32 на Загорской улице.

Что заставило ястреба искать убежище в подъезде, порассуждала орнитолог Инга Беляева.

«Ястребы — отличные охотники, и в осенне-зимний период они часто спускаются ближе к человеческому жилью, где много голубей и воробьев. Скорее всего, птица просто увлеклась погоней за добычей, залетела в открытую дверь подъезда или на лестничную клетку, а затем дезориентировалась и не смогла найти выход», — рассказала Инга Беляева.

Эксперт также подтвердила: решение жителей было верным. С точки зрения специалиста, звать на помощь спасателей в такой ситуации — самый грамотный и единственно правильный поступок.

«Ястреб — это не безобидный воробей. В состоянии стресса хищник становится крайне агрессивным и может нанести человеку серьезные травмы своими когтями и клювом. При этом неумелые попытки поймать его подручными средствами могут закончиться гибелью самой птицы из-за сильного стресса или переломов. У сотрудников МЧС есть необходимые средства защиты и навыки, чтобы изъять животное без вреда для него и для людей», — подчеркнула орнитолог.

Ранее сообщалось, что медведей в Подмосковье стало больше из-за роста популяции в соседних регионах.