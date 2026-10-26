Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова развеяла слухи о беременности

Super: Арзамасова показала фото без фильтров на фоне слухов о беременности

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

31-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова отреагировала на появившиеся в Сети слухи о третьей беременности. Актриса опубликовала в личном блоге фотографии без фильтров, сообщает Super.

На снимках видно подтянутое тело артистки: живот, мышцы и руки демонстрируют результат регулярных тренировок. Таким образом Арзамасова дала понять, что разговоры о ее интересном положении беспочвенны.

Слухи о возможной беременности появились после того, как актриса перестала выкладывать новые фото в полный рост. Поклонники сразу принялись строить догадки.

Фото: [соцсети]

Арзамасова воспитывает двоих детей с 52-летним фигуристом Ильей Авербухом. У супругов растут пятилетний сын и двухлетняя дочь. Разница в возрасте между Лизой и Ильей составляет 22 года, но это не мешает паре быть счастливой.

Свои отношения они не афишировали: публика узнала о романе только в сентябре 2020 года в программе «Вечерний Ургант». А уже через три месяца влюбленные поженились.

Ранее звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкие кадры с двухлетней дочерью.

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