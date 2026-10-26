Площадь нового виноградника в Можайском округе достигнет 30–50 га
Виноградник площадью до 50 га появится в Можайском округе
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области]
Виноградник площадью до 50 га появится в Можайском округе. О реализации проекта «Можайская лоза» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
Министр посетил с рабочим визитом Можайск и принял участие в посадке виноградной лозы на территории будущего виноградника. Здесь уже подготовили около 3 га и доставили из Дагестана 3 тыс. саженцев столовых сортов «Августин» и «Премьера», а также 1 тыс. саженцев технического сорта «Первенец Магарача». Помимо этого, закупили 500 саженцев вишни, груши и фундука. Весной заложат еще 3 га. В будущем территория виноградника составит 30–50 га.
«Мы развиваем новое направление для агропромышленного комплекса Подмосковья — виноградарство и виноделие. Московская область постепенно становится регионом, где это направление переходит от экспериментов к системному развитию. У нас формируется собственная модель виноделия, которая объединяет выращивание винограда в Подмосковье и использование сырья из южных регионов России», — отметил Мосин.
Развитие сельского хозяйства — это ключевое направление нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
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