Площадь нового виноградника в Можайском округе достигнет 30–50 га

Министр посетил с рабочим визитом Можайск и принял участие в посадке виноградной лозы на территории будущего виноградника. Здесь уже подготовили около 3 га и доставили из Дагестана 3 тыс. саженцев столовых сортов «Августин» и «Премьера», а также 1 тыс. саженцев технического сорта «Первенец Магарача». Помимо этого, закупили 500 саженцев вишни, груши и фундука. Весной заложат еще 3 га. В будущем территория виноградника составит 30–50 га.

«Мы развиваем новое направление для агропромышленного комплекса Подмосковья — виноградарство и виноделие. Московская область постепенно становится регионом, где это направление переходит от экспериментов к системному развитию. У нас формируется собственная модель виноделия, которая объединяет выращивание винограда в Подмосковье и использование сырья из южных регионов России», — отметил Мосин.

Развитие сельского хозяйства — это ключевое направление нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.