Легенду американского футбола Тома Брэди заподозрили в романе с Кэндис Свейнпол

Page Six: 49-летнего Тома Брэди заподозрили в отношениях с Кэндис Свейнпол

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Легендарный американский футболист Том Брэди вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за спортивных достижений. Как пишет Page Six, 49-летнего бывшего квотербека заподозрили в романе с 38-летней супермоделью Кэндис Свейнпол, известной по работе с Victoria’s Secret.

Фото: [соцсети]

По данным инсайдеров, пара встречается уже несколько месяцев, однако официально отношения пока не подтверждены ни одной из сторон.

Источники, близкие к спортсмену и модели, утверждают, что Брэди и Свейнпол проводят много времени вместе. Оба живут в Майами, что, по словам инсайдера, делает их связь «очень удобной».

При этом Кэндис, по слухам, была «очень скрытной» и избирательно подходила к тому, кому рассказывать о романе. На свиданиях пара, как утверждается, прилагала большие усилия, чтобы их не заметили.

Для Брэди это первые серьезные отношения после развода с супермоделью Жизель Бюндхен, с которой он прожил в браке 13 лет. У экс-супругов двое общих детей — 16-летний Бенджамин и 13-летняя Вивиан. Также у Брэди есть 19-летний сын Джек от прошлых отношений с актрисой Бриджит Мойнахан. После развода в 2022 году футболисту приписывали романы с Ким Кардашьян, Ириной Шейк и Софией Вергарой, но ни один из них не получил подтверждения.

Свейнпол, в свою очередь, также имеет двоих детей. От брака с манекенщиком Германом Николи, который завершился в 2018 году после более чем десяти лет отношений, у нее растут сыновья Анака и Ариэль. Сама модель ранее признавалась, что ей непросто совмещать карьеру и материнство, но она старается уделять время и себе, и детям.

Ранее стало известно о возможном романе Джей Ло и звезды «Теда Лассо» Бретта Голдштейна.

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