Осень подарит еще несколько теплых дней: чего ждать от погоды в Подмосковье

В последние дни октября в Москве и Подмосковье сохранится сравнительно теплая погода, а большую часть недели осадки не ожидаются. Днем воздух будет прогреваться до +10…+13 градусов, однако к выходным станет прохладнее и местами возможен небольшой дождь. О том, чего ждать от погоды с 27 по 31 октября, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Во вторник, 27 октября, ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно обойдется без осадков. В Москве ночью будет +2…+4 градуса, днем +8…+10. По области ночью ожидается от 0 до +5 градусов, местами температура опустится до -2, а днем составит +7…+12», — сообщил Ильин.

В среду, 28 октября, и в последующие два дня существенных изменений не ожидается. По словам синоптика, погода останется преимущественно сухой, а дневная температура немного повысится.

«С 28 по 30 октября ожидается переменная облачность без осадков. В Москве ночью будет +2…+4 градуса, днем +10…+12. В Московской области ночью прогнозируется от -1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +8…+13. Ночью ветер будет слабым, днем юго-восточным, со скоростью 3-8 метров в секунду», — рассказал специалист.

К субботе, 31 октября, погода начнет меняться: небо будет облачным с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в течение суток составит от +1 до +6 градусов ночью и от +5 до +10 днем. Ветер ожидается слабым, южных направлений.

«В выходные станет прохладнее, чем в середине недели, поэтому при планировании прогулок стоит учитывать не только дневную температуру, но и утреннюю прохладу. При этом резкого похолодания в указанный период прогноз не предполагает», — уточнил Ильин.

В целом последняя неделя октября в столичном регионе пройдет без продолжительных дождей и сильных морозов. Однако ночные температуры в отдельных районах области могут приближаться к нулю и опускаться ниже него, поэтому автомобилистам и тем, кто рано выходит из дома, стоит учитывать вероятность заморозков.