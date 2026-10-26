В Пушкино открыли обновленную поликлинику № 1

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках них специалисты провели ремонт фасада и входной группы, заменили кровлю и все инженерные системы, обновили внутренние помещения, установили новое сантехническое оборудование, окна и двери. Кроме того, они поставили новую мебель и оборудование и провели благоустройство прилегающей территории.

В учреждении работают КТ, рентген-аппарат, флюорограф и маммограф, в кабинете УЗИ появился аппарат экспертного класса, а в офтальмологическом — новая техника для проверки зрения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.