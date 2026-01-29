Частое мытье головы: вред или польза? Мнение профессионального парикмахера

Эстетичный внешний вид и здоровье волос во многом зависят от корректно организованного процесса очищения. Парикмахер из Подмосковья Сергей Матвиенко объясняет, что несмотря на кажущуюся простоту процедуры, многие допускают ошибки, которые со временем приводят к сухости, ломкости или излишней жирности.

Подготовительный этап: залог легкого расчесывания и эффективного очищения

«Самое распространенное заблуждение — это попытка подобрать универсальный график мытья для всех. Кому-то необходимо мыть голову ежедневно, другому — раз в три дня. Ключевой критерий — это чистота и комфорт кожи. Накопившиеся загрязнения и себум забивают поры, нарушая дыхание и питание фолликулов. Я всегда советую клиентам ориентироваться на свои ощущения, а не на абстрактные правила»,— комментирует Сергей Матвиенко.

Для минимизации стресса и повреждений перед мытьем рекомендуется выполнить несколько подготовительных манипуляций.

Расчесывание сухих волос мягкой массажной щеткой помогает распутать узлы и уменьшить последующее механическое воздействие во время нанесения шампуня.

Легкий массаж подушечками пальцев в течение 5–10 минут стимулирует микроциркуляцию крови, улучшая трофику волосяных луковиц.

Для глубокого очищения один-два раза в месяц целесообразно применять скраб или пилинг для кожи головы, удаляющий ороговевшие клетки и остатки стайлинговых продуктов.

«Массаж перед мытьем — это не только стимуляция роста, но и прагматичное решение. Активированная работа сальных желез непосредственно после процедуры не испортит свежесть укладки, если вы планируете ее делать. Что касается питания, то для сухих и поврежденных кончиков я рекомендую за 5–20 минут до мытья наносить профессиональную маску или масло, отступив от корней. Это создаст защитную пленку и предотвратит пересушивание», — уточняет Сергей Матвиенко.

Технология мытья: как избежать распространенных ошибок

Непосредственно процесс очищения требует соблюдения ряда условий. Мытье головы в вертикальном положении под душем считается более щадящим, поскольку предотвращает чрезмерное раскрытие чешуек кутикулы, которое происходит при мытье вниз головой над ванной.

Температура воды должна быть комфортно теплой, но не горячей. Шампунь необходимо предварительно вспенить в ладонях и наносить на кожу головы, распределяя пену по длине уже в процессе мытья.

После ополаскивания шампуня влагу с волос следует аккуратно промокнуть полотенцем, не скручивая и не растирая их. Это подготавливает кутикулу к эффективному восприятию питательных компонентов бальзама или кондиционера, который наносится преимущественно на длину.

Средства следует смывать так же тщательно, как и наносить, уделяя этому не менее 2–3 минут.

«Многие пренебрегают заключительными шагами, а зря. После смыва бальзама обязательно очистите кожу плеч и спины от его остатков, чтобы избежать раздражений. И не забывайте о гигиене инструментов: грязные расчески — одна из причин быстрого загрязнения волос и проблем с кожей головы», — отмечает парикмахер.

Таким образом, красивые и здоровые волосы — это результат не только генетики или дорогостоящих процедур, но и грамотного ухода.