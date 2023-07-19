Члены ТИК Домодедова рассказали о подготовке к Единому дню голосования

На предстоящих выборах губернатора Московской области в регионе будет работать 61 территориальная избирательная комиссия (ТИК) и почти 4 тыс. участковых избиркомов (УИК). О том, как идет подготовка к Единому дню голосования в Домодедове, рассказали в территориальной избирательной комиссии городского округа.

«КАК НА ЭКЗАМЕНЕ»

Все сотрудники домодедовского территориального избиркома уверены, что у них очень дружная команда, в которой сильна взаимовыручка. И хотя до выборов еще более полутора месяцев, подготовка к ним идет полным ходом.

«Каждые выборы – это своего рода сложный экзамен», – рассказала заместитель председателя территориальной избирательной комиссии города Домодедово Нина Никитина.

В избирательной системе она работает 15 лет и считает, что все выборы уникальны и не похожи друг на друга.

«Выборы всегда разные, этим и интересны. Я педагог, сфера образования подвижна, в ней всегда что-то меняется, нужно учиться, развиваться. И работа на выборах – некое продолжение моего развития», – говорит Нина.

25 мая депутаты Мособлдумы внесли изменения в закон о выборах и референдумах Московской области, дополнив новой статьей о дистанционном электронном голосовании. Так наше региональное законодательство привели в соответствие с федеральным. Проголосовать можно будет не только в Единый день голосования 10 сентября, но и в два предшествующих дня: 8 и 9 сентября. Такое решение принято для удобства избирателей.

НЕ ТО, ЧТО В 90-Е

Секретарь ТИК Домодедова Татьяна Доценко в избирательной системе недавно, поэтому предстоящий Единый день голосования для нее особенно интересен.

«Когда я год назад пришла работать в комиссию, то оказалась в очень дружном коллективе. Только благодаря ему я не испугалась ответственности и не сбежала. Выборы – это очень интересно!» – делится Татьяна.

Те, кто в избиркоме работают не первый год, невольно сравнивают современность с 1990-м, когда Россия осваивала избирательный процесс в новой постсоветской реальности.

«Недавно мы отмечали 30-летие российской избирательной системы. Я работаю в ней практически с самого начала. Тогда выборы были совсем другими. Люди мало понимали, что происходит в стране. Это было непростое, но очень важное время», – вспоминает член ТИК Домодедова Маргарита Федотова, в избирательной системе она трудится 27 лет.

Тогда избиратели обращались со множеством вопросов и уточнений, добавляет она. А сейчас все иначе: выборы проходят спокойно, размеренно, жители стали грамотными избирателями, которые уверены в своих кандидатах.