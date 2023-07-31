Члены ТИК Талдома рассказали о своем опыте работы во время избирательных кампаний

Подготовка избирательной системы Подмосковья к предстоящим выборам почти завершена. Уже определен состав территориальных комиссий, готовятся помещения участков. Выборы губернатора Московской области пройдут в Единый день голосования 8, 9 и 10 сентября.

ТРУД В УДОВОЛЬСТВИЕ

Приходя на избирательный участок, жители обычно видят в комиссиях знакомые лица. Например, в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Талдома секретарем работает Татьяна Отюгова. Еще молодой женщиной в 2009 году она ходила по квартирам как агитатор — призывала соседей принять участие в выборах, выразить свою волю, отдав голос за понравившегося своей программой кандидата. Затем работала наблюдателем на выборах. К 2023 году у Татьяны за плечами весомый опыт, из которых 4 года — в должности секретаря ТИК.

«В 2020 году мне было оказано доверие стать секретарем этой избирательной комиссии. Работа трудная, но мы получаем отдачу при общении с людьми, при общении с членами участковых избирательных комиссий», — рассказала Татьяна Отюгова.

Татьяна призналась, что эта работа требует много усилий. Однако отказываться от нее она не планирует.

«Работа приносит мне огромное удовлетворение!» — признается Татьяна.

Ее старший товарищ, заместитель председателя ТИК Талдома Константин Курочкин ценит прямое общение с кандидатами и избирателями. В комиссии он более 15 лет.

«Работа интересна тем, что можно общаться с интересными кандидатами», — отмечает Константин.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Выборы – это сложный процесс, требующий множества организационных мероприятий. И члены избирательных комиссий — одни из главных участников этого процесса, который привлекает все больше молодежи. Молодые члены ТИК Талдома рассказали, что любят свою работу за ответственность и возможности.

Юлия Молчанова стала членом территориальной избирательной комиссии в 2020 году, и уже принимала участие в выборах в Государственную думу, Мособлдуму.

«Это очень интересная работа! Общение с людьми и возможность узнать что-то новое — это самые позитивные моменты», — поделилась Юлия.

По ее мнению, при работе в ТИК нужно обладать стрессоустойчивостью, чувством юмора и обязательной пунктуальностью.

Ее коллега Людмила Караваева тоже работает в ТИК с 2020 года.

«Это уже вторые выборы, в которых я принимаю активное участие. Работы много, я получила ценный опыт, и очень интересно, как все будет дальше», — рассказала Людмила.

Она благодарна землякам, которые доверили ей войти в состав ТИКа.

«Для меня это новая и интересная работа, которая требует ответственности и коммуникабельности», — считает Караваева.