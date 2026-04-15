Что можно делать 16 апреля по лунному календарю: убывающая Луна в Овне
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
16 апреля 2026 года Луна находится в завершающей стадии убывающей фазы с освещенностью всего 2%, что делает ее почти невидимой на небе. В календаре это 29-й лунный день — завершающий этап лунного цикла, который астрологи считают наиболее энергетически тяжелым.
Ключевая особенность этого дня — нахождение ночного светила в знаке Овна — неплодородном и агрессивном огненном знаке. При посеве и посадке в этот период растения вырастают слабыми, дают скудный урожай, а их семена непригодны для дальнейшего размножения. Всходы могут появиться быстро, но это не будет гарантией качества: урожай получится средним и не подлежит длительному хранению.
16 апреля — последний день перед новолунием, которое наступит 17 апреля. Это время, когда важно дать растениям отдохнуть и набраться сил перед новым циклом активного роста.
Работы в огороде
Основное правило 16 апреля — никаких посевов и посадок. Вместо этого день идеально подходит для:
- Прополки и прореживания всходов — удаляйте сорняки и слабые ростки без риска для основных культур.
- Рыхления, окучивания и вспашки — работа с почвой в Овне даст отличный результат, улучшив аэрацию грунта.
- Обработки от вредителей и болезней — проведите профилактическое опрыскивание сада и огорода.
- Санитарной обрезки — удаляйте сухие, больные и поломанные ветви, а также усы у земляники и лишнюю поросль.
- Сбора семян на семенники — корнеплодные и лекарственные растения подходят для этих целей.
Важное предупреждение: полив и корневые подкормки 16 апреля противопоказаны. Из-за высокой уязвимости корневой системы удобрения могут обжечь корни, а избыток влаги спровоцирует гниение.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Энергия Овна благоприятна для формирования кроны и оздоровления многолетних насаждений. Можно заняться:
- Обрезкой ветвей деревьев и кустарников — удаляйте сухие, подмерзшие и растущие внутрь кроны ветви.
- Удалением поросли — избавляйтесь от корневой поросли, которая отнимает силы у основного растения.
- Осмотром стволов — проверьте деревья на наличие трещин, повреждений коры и следов вредителей.
- Подготовкой удобрений — можно смешивать и раскладывать сухие минеральные смеси для будущих подкормок (но не вносить их сегодня).
Работы с цветами
Для цветоводов 16 апреля — отличный день для уходовых процедур и срезки. В частности, день подходит для:
- Срезки цветов — букеты, составленные сегодня, будут дольше стоять в вазе и лучше перенесут транспортировку.
- Удаления отцветших соцветий — стимулирует повторное цветение у многолетников.
- Прополки цветников — избавляйтесь от сорняков, не опасаясь повредить культурные растения.
- Рыхления почвы вокруг роз и пионов — улучшит доступ воздуха к корням.
Общие рекомендации по работам
Благоприятно:
- Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках
- Прореживание всходов, прополка, санитарная обрезка, удаление поросли, прищипка
- Обработка от вредителей и болезней
- Сбор семян на семенники (включая корнеплодные и лекарственные растения)
- Уборка урожая на длительное хранение
- Срезка цветов (они дольше не вянут в букете)
- Сушка, заготовка соков и вина, выпечка
Нежелательно:
- Посев и посадка большинства культур (растения будут слабыми)
- Пикировка, пасынкование и пересадка растений
- Полив и корневые подкормки (можно сжечь растение)
- Работы с растениями, срок вегетации которых превышает 35 дней
- Обрезка и формирование растений (ограничьтесь санитарной чисткой)
Исключение: возможно, но не рекомендуется, посеять быстрорастущие «вершки» (зелень, редис, салат), если для вас главное — наращивание зеленой массы, а не получение семян или длительное хранение. Однако урожай все равно будет средним.