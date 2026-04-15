Что можно делать 16 апреля по лунному календарю: убывающая Луна в Овне

16 апреля 2026 года Луна находится в завершающей стадии убывающей фазы с освещенностью всего 2%, что делает ее почти невидимой на небе. В календаре это 29-й лунный день — завершающий этап лунного цикла, который астрологи считают наиболее энергетически тяжелым.

Ключевая особенность этого дня — нахождение ночного светила в знаке Овна — неплодородном и агрессивном огненном знаке. При посеве и посадке в этот период растения вырастают слабыми, дают скудный урожай, а их семена непригодны для дальнейшего размножения. Всходы могут появиться быстро, но это не будет гарантией качества: урожай получится средним и не подлежит длительному хранению.

16 апреля — последний день перед новолунием, которое наступит 17 апреля. Это время, когда важно дать растениям отдохнуть и набраться сил перед новым циклом активного роста.

Работы в огороде

Основное правило 16 апреля — никаких посевов и посадок. Вместо этого день идеально подходит для:

Прополки и прореживания всходов — удаляйте сорняки и слабые ростки без риска для основных культур.

Рыхления, окучивания и вспашки — работа с почвой в Овне даст отличный результат, улучшив аэрацию грунта.

Обработки от вредителей и болезней — проведите профилактическое опрыскивание сада и огорода.

Санитарной обрезки — удаляйте сухие, больные и поломанные ветви, а также усы у земляники и лишнюю поросль.

Сбора семян на семенники — корнеплодные и лекарственные растения подходят для этих целей.

Важное предупреждение: полив и корневые подкормки 16 апреля противопоказаны. Из-за высокой уязвимости корневой системы удобрения могут обжечь корни, а избыток влаги спровоцирует гниение.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Энергия Овна благоприятна для формирования кроны и оздоровления многолетних насаждений. Можно заняться:

Обрезкой ветвей деревьев и кустарников — удаляйте сухие, подмерзшие и растущие внутрь кроны ветви.

Удалением поросли — избавляйтесь от корневой поросли, которая отнимает силы у основного растения.

Осмотром стволов — проверьте деревья на наличие трещин, повреждений коры и следов вредителей.

Подготовкой удобрений — можно смешивать и раскладывать сухие минеральные смеси для будущих подкормок (но не вносить их сегодня).

Работы с цветами

Для цветоводов 16 апреля — отличный день для уходовых процедур и срезки. В частности, день подходит для:

Срезки цветов — букеты, составленные сегодня, будут дольше стоять в вазе и лучше перенесут транспортировку.

Удаления отцветших соцветий — стимулирует повторное цветение у многолетников.

Прополки цветников — избавляйтесь от сорняков, не опасаясь повредить культурные растения.

Рыхления почвы вокруг роз и пионов — улучшит доступ воздуха к корням.

Общие рекомендации по работам

Благоприятно:

Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках

Прореживание всходов, прополка, санитарная обрезка, удаление поросли, прищипка

Обработка от вредителей и болезней

Сбор семян на семенники (включая корнеплодные и лекарственные растения)

Уборка урожая на длительное хранение

Срезка цветов (они дольше не вянут в букете)

Сушка, заготовка соков и вина, выпечка

Нежелательно:

Посев и посадка большинства культур (растения будут слабыми)

Пикировка, пасынкование и пересадка растений

Полив и корневые подкормки (можно сжечь растение)

Работы с растениями, срок вегетации которых превышает 35 дней

Обрезка и формирование растений (ограничьтесь санитарной чисткой)

Исключение: возможно, но не рекомендуется, посеять быстрорастущие «вершки» (зелень, редис, салат), если для вас главное — наращивание зеленой массы, а не получение семян или длительное хранение. Однако урожай все равно будет средним.