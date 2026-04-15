«Огуртык» и «томатофель»: российские школьники вырастили гибриды тыквы с огурцом и томата с картофелем

Ученики школы № 137 поселка Шабровский под Екатеринбургом провели смелые биологические эксперименты и вырастили в школьных теплицах два необычных гибрида — «огуртык» и «томатофель». Об этом сообщает «Российская газета».

Первый гибрид появился в результате скрещивания тыквы и огурца. Школьник Никита Машин объяснил идею: у тыквы мощная корневая система, а у огурца — слабая. Он сделал прививку «стебель в стебель», оставив корень тыквы в земле, а верхушку огурца срастив с тыквенным побегом. Полученные огурцы сохранили зеленый цвет и тонкую кожицу, но приобрели легкий тыквенный привкус.

Второй гибрид — «томатофель» — вырастила старшеклассница Ясмина Карабаева. Она скрестила томат и картофель. По словам девушки, с одного куста удалось собрать гораздо больше помидоров, чем картофелин. Она призналась, что опасалась неприятных сюрпризов — например, что помидор будет на вкус как пюре, а клубни станут лопаться как томат, но этого не случилось.

Доктор биологических наук, профессор Уральского государственного экономического университета Ольга Чеченихина высоко оценила работу школьников. По ее словам, у разработки есть шансы дойти до прилавков магазинов, но требуются дополнительные научные исследования — в первую очередь по безопасности продукта и его пользе. Однако она отметила, что для подростков сложна процедура сертификации и получения нормативных документов. Для маркетингового продвижения нужна помощь взрослых, которые имеют выход на производственников и знают рынок. Пока же школьные гибриды остаются удачным экспериментом, доказывающим, что юные биологи способны на серьезные агротехнические достижения.

