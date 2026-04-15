Собеседование в Екатеринбурге, а нашли в Москве: россиянин пропал на 5 дней и оказался за 1500 км от дома

Житель Екатеринбурга 10 апреля вышел из дома, чтобы устроиться на работу, но до места так и не дошел. Родственники забили тревогу, обзвонили больницы и морги — безрезультатно. Пропавшего нашли спустя почти 120 часов. Где? В Москве. За 1500 километров от Урала. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Как мужчина оказался в столице — загадка. Сам он, по данным полиции, не дает внятных объяснений. Следствие проверяет версии: от потери памяти до умышленного побега. Родные в шоке. Брат россиянина рассказал, что тот ушел на собеседование в хорошем расположении духа. Никаких предпосылок к исчезновению не было.

Полиция Екатеринбурга подтвердила: мужчина жив, здоров и находится сейчас в Москве. Каким образом он преодолел полторы тысячи километров без документов (а может, и без денег) — предстоит выяснить. Не исключено, что он стал жертвой мошенников или пережил кратковременный психоз. Но официальных версий пока нет.

