«Признан банкротом, но вывел 50 млн рублей»: как блогер-застройщик Домогацкий стал фигурантом уголовных дел

История блогера-застройщика Сергея Домогацкого, похоже, переходит из разряда деловой хроники в криминальную драму с международным размахом. Арбитражный суд признал его банкротом, сообщает Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «112». Однако главное в этом деле не столько сам факт несостоятельности, сколько детали, которые всплыли в процессе.

Особое внимание суд уделил эпизоду с выводом активов. Речь идет о сумме, превышающей 50 млн рублей, которые, по данным следствия, были переведены в пользу Домогацкого.

Адвокат потерпевших Александр Зорин заявил о намеренном затягивании рассмотрения жалоб. В России, кстати, уже подано более 30 обращений от тех, кто считает себя обманутым. Но и это еще не все.

Множество жалоб направлено и на Бали. Там жертвами аферы стали граждане сразу нескольких стран, которые вкладывались в покупку вилл. Теперь расследованием занимаются правоохранители двух государств — России и Индонезии.

В декабре 2025 года было возбуждено первое уголовное дело по факту хищений. А уже в январе суд взыскал с мошенника 49 млн рублей в пользу компании-застройщика. Но, видимо, этим дело не ограничится.

Против Домогацкого возбуждены еще два уголовных дела. Так что банкротство — это, возможно, только начало. И финал этой истории, судя по всему, будет писаться уже не в арбитражных залах, а в рамках уголовного процесса.

