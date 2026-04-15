Стало известно, сколько заработает Игорь Николаев на концерте в ноябре

Российский композитор и певец Игорь Николаев, похоже, не из тех артистов, кто меряет успех только суммой гонорара. Хотя сумма, надо сказать, впечатляет. По информации Super.ru, композитор заработает более 2 млн рублей на своем ноябрьском концерте.

Мероприятие — часть большого гастрольного тура по городам России. Но сам Николаев признается: дело не в деньгах.

«Я больше думаю о зрителях», — говорит он.

Для него каждый концерт — это возможность увидеть горящие глаза поклонников, почувствовать их отдачу. Он называет выступления обменом чистой энергией. И возможностью показать новые песни. Потому что старые хиты, конечно, любят все, но душа просит движения вперед.

Кстати, о старых хитах и не только. Недавно Николаев прокомментировал свою давнюю песню «Ниже ростом только Губин», которую исполнил Антон Зацепин. Изначально Андрей Губин, которому был адресован этот шуточный пассаж, отнесся к нему с самоиронией. Но позже, как выяснилось, у него появились претензии.

Конфликт, правда, так и остался скорее творческим, чем личным. Но осадочек, как говорится, остался. Однако Игорь Николаев предпочитает не оглядываться на прошлые разногласия. Он смотрит в будущее.

