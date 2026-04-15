В Люберцах на 40% завершили капремонт дошкольного отделения школы

На улице Коммунистическая д.12А в Люберцах продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы №26, строительная готовность объекта составила 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проводят 40 специалистов, они ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада. Площадь здания составляет более 1,7 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы и не только. Детский сад откроют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.