Онколог раскрыл, действительно ли Лерчек можно заниматься спортом

Диагноз «рак четвертой стадии» для многих звучит как приговор. Но современная медицина и реабилитация доказывают: жизнь на этом этапе не заканчивается. И даже движение остается важной частью терапии.

Врачи отмечают: умеренные нагрузки не только возможны, но и полезны. Речь идет о прогулках, легкой лечебной физкультуре, дыхательной гимнастике и растяжке. Главное условие — отсутствие боли и сильной одышки. При соблюдении этих правил физическая активность помогает снизить усталость и улучшить переносимость химиотерапии. Об этом в интервью Super.ru рассказал руководитель онкологического отделения одного из московских медцентров — Дмитрий Олькин. Он прокомментировал информацию о занятиях спортом тяжелобольной Валерии Чекалиной (Лерчек).

Конечно, речь не идет о марафонах или силовых тренировках. Но поддержать качество жизни — через питание, контроль боли и тошноты, психологическую поддержку — вполне реально.

«Умеренные нагрузки при онкологии не только разрешены, они рекомендованы. Данные убедительно показывают, что дозированная активность снижает усталость и улучшает переносимость химиотерапии», — отметил специалист.

По его словам, даже поездки к морю или в горы могут положительно повлиять на состояние больного человека. Конечно, это является только дополнением к лечению, а не его заменой. И обязательно — после консультации с врачом.

Отдельная история — нагрузки после операции на позвоночнике. Здесь все строже. В первые недели нельзя долго сидеть, поднимать тяжести, делать скручивания и наклоны. Но со временем, под контролем нейрохирурга и реабилитолога, определенные упражнения все же внедряются. И это помогает восстановиться.

