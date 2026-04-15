В Одинцово уже на 61% выполнили капитальный ремонт в спорткомплексе «Старый городок». О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 1,8 тыс. кв. м. расположен на Школьной улице. Его ремонтируют по госпрограмме за счет средств регионального бюджета

На площадке трудятся 40 рабочих, задействованы три единицы техники. Ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций, ремонту крыши и фасада, устройству перегородок.

Завершить ремонт планируется в августе 2026 года. Таким образом, 1 сентября учреждение сможет принять спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации проекта «Умный ФОК» в Подмосковье.