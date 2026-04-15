На оснащение и реконструкцию центра «Ясенки» за три года направили более 500 млн рублей

В Подмосковье за три года на оснащение и реконструкцию реабилитационного центра «Ясенки» направили более 500 млн рублей. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в рамках рабочего визита в учреждение.

«За три года «Ясенки» кардинально преобразились. Был построен плавательный центр, закуплено около 100 единиц нового оборудования. Финансирование составило более 500 млн. рублей. На этот год направим еще 66 млн. рублей для обновления учреждения», – сообщил он.

В центре с 2023 года принимают участников СВО. За это время лечение здесь прошли более 700 бойцов.

По словам директора центра Михаила Маслова, совместно с фондом «Защитники Отечества» и автошколой «Для своих» в центре запустили уроки вождения на автомобилях с ручным управлением. Также по инициативе жителя Ленинского округа начал работать многофункциональный компьютерный класс и были организованы занятия по управлению БПЛА.

