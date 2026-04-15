Цены взлетят, бюджет просядет: маркетплейсы предупредили о последствиях введения НДС на трансграничную торговлю

Крупнейшие российские розничные сети через Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) выступили за скорейшее ужесточение условий трансграничной электронной торговли. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, с которым ознакомились «Ведомости», речь идет о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для товаров, ввозимых на маркетплейсы из-за рубежа. Планируется, что нововведение заработает с 2027 года.

Ведомства в целом согласны с идеей, но расходятся в деталях. Минпромторг требует установить ставку сразу в 22% без переходного периода. Минфин же предлагает стартовать с 7%, а к 2029 году поэтапно поднять до 22%. Кроме того, АКОРТ добивается обнуления порога беспошлинного ввоза (сейчас он составляет 200 евро) и распространения на иностранные товары требований по маркировке, прослеживаемости и контролю качества.

В финансовом ведомстве подчеркивают, что законопроект еще проходит согласование, поэтому окончательные параметры не утверждены. Маркетплейсы предупреждают: налог приведет к резкому подорожанию широкого ассортимента импортных товаров. В Минфине отчасти согласны, но делают упор на том, что без налога бюджет недополучит доходы из-за падения оборота в этом сегменте.

В АКОРТ настаивают: текущие условия не позволяют отечественным производителям конкурировать с зарубежными. Поэтапное повышение НДС, предложенное Минфином, лишь даст иностранным продавцам время нарастить долю рынка и закрепить дисбаланс. Российские предприятия продолжат терять заказы, поскольку продукция из-за границы остается заметно дешевле. Ассоциация призывает не затягивать с принятием жестких мер.

