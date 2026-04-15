Мест нет: екатеринбуржцы атакуют больницы из-за смертельно опасного вируса

Жители уральской столицы столкнулись с трудностями при попытке защититься от опасной инфекции перед началом дачного сезона. Новые требования Минздрава и раннее пробуждение клещей спровоцировали ажиотажный спрос и перегрузку ведущих медицинских центров, пишет URA.RU.

Новый регламент Минздрава и его последствия

В 2026 году процедура вакцинации от клещевого энцефалита в России претерпела существенные изменения. Согласно свежему распоряжению Министерства здравоохранения, привычная схема, при которой граждане самостоятельно приобретали препарат в аптеке и приносили его в процедурный кабинет, больше не действует. Теперь медицинские учреждения обязаны обеспечивать полный цикл: от закупки и хранения вакцины до ее введения пациенту. Это правило распространяется как на взрослые, так и на детские отделения.

Дефицит мощностей в городских поликлиниках

Представитель Центра медпрофилактики Анастасия Соболева пояснила, что далеко не все лечебные заведения Екатеринбурга успели адаптироваться к новым юридическим нормам. Многим клиникам потребовалось время на переоформление лицензий и организацию закупок. В результате поток пациентов перераспределился на крупнейшие специализированные площадки. В частности, в профильном Центре иммунопрофилактики запись на прививку заполнена на несколько недель вперед — ближайшие свободные даты открыты только на вторую половину мая.

Ранний старт эпидемического сезона

Спешка горожан обусловлена не только бюрократическими переменами, но и природными факторами. Первый случай заражения клещевым энцефалитом в Свердловской области был зафиксирован в начале апреля, что значительно раньше показателей прошлого года. В преддверии майских праздников и выездов на природу спрос на иммунизацию достиг пиковых значений. При этом эксперты подчеркивают, что платных препаратов в регионе достаточно, основной проблемой остается пропускная способность клиник.

Опасность инфекции

Медики напоминают, что клещевой энцефалит остается одной из самых серьезных угроз для здоровья жителей Урала. Вирус атакует центральную нервную систему, вызывая тяжелые воспалительные процессы в головном и спинном мозге. Осложнения болезни могут привести к инвалидности, потере речи, параличу или летальному исходу. В условиях ажиотажа специалисты рекомендуют планировать вакцинацию заранее и обращаться в те учреждения, которые уже завершили переход на новые стандарты работы.