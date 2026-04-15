Подполковник спецслужб в отставке оценил слухи об апокалипсисе с VPN в России

В Сети множатся тревожные версии о том, что ждет пользователей VPN с 15 апреля. Говорят и об ужесточении борьбы со средствами обхода блокировок, и о введении платы за превышение 15 гигабайт международного трафика в месяц. Интернет-издание «Ямал-Медиа» обратилось к представителям отрасли, чтобы отделить факты от паники.

Плата за VPN в 2026 году: правда и слухи

Шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн напомнил: стоимость домашнего интернета определяется тарифом в договоре, а ценник на мобильный интернет оператор устанавливает дополнительно.

«Стоимость перекачки в мобильном интернете оператор определяет дополнительно, но я помню, такое было ограничение не чаще одного раза в год. Если вступит закон в силу в 2026 году, это дает некоторую надежду, что возможности что-то повышать будут минимальны», — рассказал шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

По его словам, 15 гигабайт — это много. Такие объемы информации качают не больше одного-двух процентов абонентов. Большинство клиентов просто общаются в Сети. А значит, ограничения не будут носить массовый характер.

Эту точку зрения поддержал ученый, подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович. Он привел образ «условной бабушки, которая привыкла смотреть рецептики, дачные новости и прочее на своем любимом YouTube или рассылать мемчики через WhatsApp*». 15 гигабайт она не освоит. Для такого пользователя ограничения, скорее всего, не станут проблемой.

Зачем нужен VPN

Ключевое преимущество VPN — безопасность передаваемых данных. Для корпоративных клиентов это доступ к локальным сетям, позволяющий сотрудникам работать из кафе или дома. Функция обхода блокировок стала у сервисов побочной, развившейся после ограничений Роскомнадзора. Если интернет нужен для работы и доступ к ресурсам приходится получать через VPN, то в случае одобрения лимита платить, вероятно, придется. Впрочем, и сейчас пользователи отдают немалые деньги за услуги обхода.

Когда запретят VPN в регионах России

Полный запрет VPN вряд ли возможен, но заинтересованные на этой инициативе могут заработать. По данным из открытых источников, различные организации, в том числе бюджетные, уже запланировали соответствующие закупки. Среди активных регионов — Тюменская область, Подмосковье, Мурманская область. А среди частых поставщиков VPN называют Ростелеком.

Разорит ли россиян VPN

Окончательное решение принимают Минцифры и ФАС. Операторы должны объяснить и доказать, что им не по силам удержать цены. Просто так в связи ничего не меняют.

«Просто так в связи никто ничего с ценами не делает. Сфера, подобно оборонной промышленности, полностью регулируется государством. Это включает в себя выдачу лицензий, распределение частот, а также утверждение тарифов», — объяснил Букштейн.

В МТС же, например, заявили, что не располагают информацией о введении какой-либо новой платы.

Ранее сообщалось, что, по данным РИА Новости, операторы связи массово предупреждают о сбоях при включении VPN.

*Мессенджер принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в РФ.