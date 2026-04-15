«Верю в предсказания, если они выгодны»: Анне Хилькевич предсказали четвертую беременность

Бали, пальмы, океан — и никакого романтического уик-энда. Все серьезнее. Анна Хилькевич и Артур Мартиросян отправились на остров богов не отдыхать, а проверять свои чувства. Они стали участниками второго сезона реалити «Ставка на любовь» на канале «Пятница!». И первое, что их ждало, — визит к хироманту.

Как пишет StarHit, в Убуде, столице балийской духовности, пару принял сам Ниоман Латре. Посмотрел на линии — и выдал пророчество. Анне — внимательнее относиться к финансам. И, внимание, стать мамой в четвертый раз. На этот раз — родить сына.

У Хилькевич и Мартиросяна, напомним, уже три дочери. Младшей в сентябре исполнится два года. Так что новость о пополнении вызвала у супругов скорее усталую усмешку, чем восторг.

«Я верю в предсказания, если они мне выгодны», — откровенно заявила Анна.

И добавила: сейчас не время для четвертого ребенка. Хочется сосредоточиться на воспитании девочек.

Кстати, именно разлука с детьми стала для пары самым тяжелым испытанием на проекте. Но они не сдались. Анна признается, что испытания были трудными, но она не собиралась сдаваться. Артур — тоже. В прошлом году, напомним, пара переживала кризис в отношениях. Но смогла его преодолеть. И именно желание проверить себя и привело их в шоу.

Проект, по словам Хилькевич, помог увидеть отношения со стороны. Понять, как много они работали над собой. И теперь они готовы двигаться к общей цели — победе. Анна благодарна проекту за возможность побыть вместе и вспомнить, ради чего все затевалось.

