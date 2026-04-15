Дачный роман с акварелью: подмосковная природа вдохновила легенду «Любэ» на выставку

Автор легендарных хитов «Комбат», «Выйду ночью в поле с конем» и «Там за туманами» открылся жителям Подмосковья с неожиданной стороны. Александр Шаганов, чьи песни знает вся страна, теперь берет в руки не только перо, но и кисть. В интервью REGIONS поэт-песенник рассказал, как карантин превратил его в художника и почему Балашиха стала для него местом силы.

Хотя Шаганов родился в Москве, именно Балашиху он называет своим «сердечным» адресом. Здесь прошло его лето в юности, здесь живут друзья, а на даче в Полтево поэт проводит большую часть свободного времени. Этот же уголок Подмосковья вдохновил его на первые шаги в живописи.

Все началось в 2020 году, когда мир ушел на самоизоляцию.

«На время карантина мы уехали в Полтево. Чтобы не скучать без дела, я увлекся акварелью: рисовал поля, леса, речку, окрестности Нового Милета. Меня вдохновила на это супруга Екатерина, она же показала основные приемы», — поделился Шаганов.

Фото: [ личный архив Шаганова ]

Каждая работа песенника — это продолжение его поэзии, только выраженное в цвете. Даже названия акварелей звучат как строки из стихов: «Майская зелень в окрестностях дачных, близ Обираловки», «Одинокое дерево-лирик в поле, вблизи Полтево», «Река неглубокая Вьюнка на даче неспешно течет...». Жители Балашихи без труда узнают на этих картинах родные пейзажи: изгибы речки Вьюнки, бескрайние поля Нового Милета и уютные улочки Полтево.

Первая экспозиция Шаганова прошла в Таганской галерее при содействии художницы Елены Акимовой. С тех пор выставки следуют одна за другой. Следующая открывается в Казани 18 апреля, где представят работы Шаганова и Ильяса Айдарова. Но маэстро признается: мечтает показать акварели именно в Балашихе, чтобы земляки увидели «их общие любимые места» на бумаге.

Сейчас поэт находится на даче в Полтево. Окружающая природа вдохновляет его не только на мазки кистью, но и на новые рифмы. Эксклюзивно для REGIONS Шаганов сообщил: он работает над песней, посвященной Балашихе. Материал пока «сырой», но совсем скоро поклонники услышат современное произведение о городе его юности.

«Рисование — это импульс самовыражения. В моем случае — это большой автограф, который я оставляю поклонникам моего песенного творчества. Рисуйте, вы ничем не рискуете!» — призывает поэт.

