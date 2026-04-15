Ворона — пастух собаки: в Раменском сняли самый необычный выгул
Фото: [Центр реабилитации диких животных в Дмитровском районе/Медиасток.рф]
В Раменском местная жительница Галина сняла на видео сцену, которая больше напоминает сюжет для комедийного мультфильма. Во дворе жилого дома серая ворона буквально «выгуливала» маленькую чихуахуа, пишет REGIONS. Птица деловито следовала по пятам за собачкой, соблюдала дистанцию и не отставала ни на шаг — словно заправский телохранитель или строгий надзиратель.
На первый взгляд ситуация кажется забавной и абсурдной. Однако за таким поведением пернатой стоит холодный расчет и природные инстинкты. Как объяснила орнитолог Татьяна Суслова, апрель — разгар гнездового сезона. Птицы активно обустраивают свои жилища, и собачья шерсть для них — идеальный утеплитель.
«Вороны вообще очень сообразительные. Они запоминают маршруты, следят за людьми и животными. Весной птицы активно ищут материалы для утепления гнезд. Собачья шерсть — идеальный вариант: мягкая, теплая, хорошо держит форму» — комментирует орнитолог орнитолог Татьяна Суслова.
Но строительство «мягкого» гнезда — не единственная возможная причина. Врановые обладают высоким интеллектом и, как считают некоторые натуралисты, чувством юмора. Они часто дразнят собак ради развлечения: проверяют реакцию или просто оттачивают навыки маневрирования. Кроме того, если неподалеку находится гнездо, ворона может «пасти» собаку, чтобы та не приближалась к важной локации. Такое эскорт-сопровождение — мягкая форма предупреждения. Наконец, птицы — отличные стратеги. Иногда они преследуют домашних питомцев в надежде, что те выронят лакомство или приведут их к источнику пищи.
Какую именно цель преследовала ворона в раменском дворе — осталось загадкой. Ясно одно: маленькая чихуахуа обрела на время прогулки неожиданного, но весьма настойчивого попутчика. Видео уже разлетелось по соцсетям, вызвав улыбки и комментарии о том, что в мире животных, кажется, наступила эпоха межвидового сервиса.
