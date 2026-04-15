В Раменском местная жительница Галина сняла на видео сцену, которая больше напоминает сюжет для комедийного мультфильма. Во дворе жилого дома серая ворона буквально «выгуливала» маленькую чихуахуа, пишет REGIONS . Птица деловито следовала по пятам за собачкой, соблюдала дистанцию и не отставала ни на шаг — словно заправский телохранитель или строгий надзиратель.

На первый взгляд ситуация кажется забавной и абсурдной. Однако за таким поведением пернатой стоит холодный расчет и природные инстинкты. Как объяснила орнитолог Татьяна Суслова, апрель — разгар гнездового сезона. Птицы активно обустраивают свои жилища, и собачья шерсть для них — идеальный утеплитель.

«Вороны вообще очень сообразительные. Они запоминают маршруты, следят за людьми и животными. Весной птицы активно ищут материалы для утепления гнезд. Собачья шерсть — идеальный вариант: мягкая, теплая, хорошо держит форму» — комментирует орнитолог орнитолог Татьяна Суслова.

Но строительство «мягкого» гнезда — не единственная возможная причина. Врановые обладают высоким интеллектом и, как считают некоторые натуралисты, чувством юмора. Они часто дразнят собак ради развлечения: проверяют реакцию или просто оттачивают навыки маневрирования. Кроме того, если неподалеку находится гнездо, ворона может «пасти» собаку, чтобы та не приближалась к важной локации. Такое эскорт-сопровождение — мягкая форма предупреждения. Наконец, птицы — отличные стратеги. Иногда они преследуют домашних питомцев в надежде, что те выронят лакомство или приведут их к источнику пищи.

Какую именно цель преследовала ворона в раменском дворе — осталось загадкой. Ясно одно: маленькая чихуахуа обрела на время прогулки неожиданного, но весьма настойчивого попутчика. Видео уже разлетелось по соцсетям, вызвав улыбки и комментарии о том, что в мире животных, кажется, наступила эпоха межвидового сервиса.

