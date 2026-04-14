Что можно сеять на рассаду и сажать 15 апреля по лунному календарю

15 апреля 2026 года — особый день, который дает последний шанс для весенних посадок перед наступающим новолунием. Луна находится в убывающей фазе (четвертая четверть, освещенность всего 6%), а 27-й лунный день сменяется 28-м сразу после восхода в 04:38. Ключевая особенность этого дня — переход ночного светила из плодородного знака Рыб в огненный знак Овна в 17:00. До этого момента у садоводов есть прекрасная возможность провести самые важные посевные работы.

Первая половина дня проходит под покровительством Рыб — одного из самых плодородных водных знаков. Он дарит растениям мощную корневую систему, сочные плоды и отличную всхожесть семян. Однако после 17:00 Луна переходит в малоплодородный Овен, и любая активность с посадками становится рискованной.

Работы в огороде

До 17:00 (Луна в Рыбах) — последний «золотой час» убывающей Луны в апреле, когда стоит успеть все самое важное.

Наибольшего внимания заслуживают корнеплоды. 15 апреля входит в список лучших дат апреля для посадки моркови, корневой петрушки, свеклы, редиса и дайкона, а также для высадки лука на репку, ярового чеснока и картофеля. Рыбы особенно благоволят луковичным и клубневым культурам, обеспечивая им отличную приживаемость.

Кроме того, этот день идеален для посева листовых овощей и зелени. Укроп, петрушка (на зелень), кинза, салат и шпинат, посеянные в первой половине дня, порадуют сочной и ароматной зеленью. А вот посадку надземных культур (томатов, огурцов, перцев) лучше перенести на период растущей Луны с 18 апреля.

После 17:00 (Луна в Овне) — время остановиться. Овен считается неплодородным знаком, любые посевы в этот период с высокой вероятностью дадут скудный урожай. Лучше посвятить вечер уходовым работам или отдыху.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Апрель — подходящее время для высадки саженцев с открытой корневой системой. 15 апреля — один из благоприятных дней для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников, если успеть сделать это до наступления знака Овна.

В течение дня также можно:

провести санитарную обрезку — удалить сухие, подмерзшие и больные ветви;

обработать сад от вредителей и болезней — профилактическое опрыскивание будет эффективным;

внести корневые подкормки — удобрения хорошо усвоятся;

полить растения — влага сейчас особенно нужна культурам.

Работы с цветами

Для любителей цветов 15 апреля — отличный день для посадки луковичных и клубнелуковичных культур: гладиолусов, георгинов и лилий. Эти даты считаются одними из самых благоприятных в апреле.

Также можно заняться:

посевом однолетних цветов (астры, бархатцы, циннии) в первой половине дня;

делением и пересадкой многолетников (пионов, флоксов, лилейников);

подготовкой клумб к новому сезону.

Общие рекомендации по работам

Благоприятно (до 17:00):

Посев корнеплодов (морковь, свекла, редис, дайкон, репа, пастернак)

Посадка лука на репку, ярового чеснока, картофеля

Посев зелени и листовых овощей (укроп, петрушка, салат, кинза)

Посадка луковичных цветов (гладиолусы, георгины, лилии)

Полив и корневые подкормки

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Обработка от вредителей и болезней

Нежелательно (после 17:00):

Любые посевы и посадки (Луна в неплодородном Овне)

Замачивание семян и пикировка рассады

Важное предупреждение: 15 апреля — последний благоприятный день перед новолунием. Уже 16 апреля рекомендуется избегать любых работ с растениями, а 17 апреля (новолуние) все посадки и пересадки категорически противопоказаны. Успейте все самое важное сегодня!