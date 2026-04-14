Три теста за минуту: радиолог назвал простые способы проверить здоровье без врачей

Радиолог Хосе Мануэль Фелисес из испанского издания ABC предложил три простых теста, которые позволяют быстро оценить общее состояние организма без приборов и врачей. Каждое упражнение занимает не более минуты и дает повод задуматься о своем здоровье.

Первый тест — поза «слепого фламинго». Нужно встать на одну ногу и закрыть глаза. Если удастся удержать равновесие в течение десяти секунд, значит, мышцы и суставы в хорошем состоянии, а внутреннее ухо и мозжечок, отвечающий за координацию, работают правильно. Второй тест — сесть на пол, а затем подняться без помощи рук. Тот, кто справляется с этим, хорошо контролирует мышцы живота, имеет подвижные тазобедренные суставы и сильные ноги. По словам Фелисеса, такие люди долгие годы сохраняют независимость в повседневной жизни.

Третий тест — раздавить пустую алюминиевую банку из-под газировки одной рукой. Сила хвата, которую проверяет это упражнение, считается одним из ключевых маркеров долголетия. Если банка поддается — мышцы кисти развиты хорошо, а риск возрастной слабости снижен.

Фелисес подчеркнул, что эти тесты не заменяют полноценного медицинского обследования, но позволяют заметить первые тревожные сигналы: проблемы с равновесием, слабость в ногах или снижение силы хвата. В таких случаях стоит обратиться к врачу для более детальной диагностики.

