Фитофтора и парша: как дачнику спасти урожай от грибка во время влажного сезона

С наступлением влажного и теплого сезона дачные участки оказываются под прицелом невидимого, но крайне опасного противника — грибковых инфекций. Фитофтороз, мучнистая роса, парша и различные виды гнили способны за считаные дни превратить цветущий сад в увядающую пустыню. Как справиться с этой напастью, рассказал REGIONS опытный дачник из Шаховской Виктор Николаев.

Главные союзники болезни — застой влажного воздуха, густые посадки, избыток азотных удобрений и перепады температур. Лечить растение сложнее, чем предотвратить болезнь. Вот основные рекомендации специалиста:

• Обеспечить свободную циркуляцию воздуха между растениями.

• Удалять нижние листья у томатов и прореживать крону кустарников.

• Поливать строго под корень, не допуская попадания воды на листья.

• Возвращать культуру на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года.

• Использовать биопрепараты (на основе сенной палочки или триходермы) для профилактики каждые 10 дней при установлении жары с грозами.

• Применять химические фунгициды (бордоскую жидкость) только при массовых вспышках инфекции.

• Обрабатывать растения народными средствами: раствором молочной сыворотки с йодом, настоем древесной золы или чесночным настоем.

«Самая большая ошибка новичков — жалеть растение и не обрывать нижние листья у помидоров. Я всегда говорю: проветривание — лучший фунгицид. Как только куст снизу „задышал“, риск фитофторы снижается в разы», — отмечает дачник с сорокалетним стажем Виктор Николаев.

Дачник подчеркивает: регулярный осмотр грядок, своевременное удаление подозрительных листьев и профилактика позволяют сохранить сад здоровым. Чистота на участке и доступ солнечного света — главные враги любой плесени.

