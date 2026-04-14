Не только бойцовские псы: какие «безобидные» с виду породы собак могут представлять смертельную опасность

После гибели 19-летней девушки в Эссексе внимание вновь привлек вопрос о том, какие собаки могут представлять смертельную опасность и должны ли они быть запрещены, пишет Daily Mail. Поводом стала трагедия с семилетней собакой породы лерчер по кличке Шай, которую хозяева считали очень ласковой.

Джейми-Ли Бискоу получила смертельный укус в шейную артерию у себя дома, когда играла со своим питомцем. После происшествия полиция изъяла собаку и ее щенков. История шокировала многих, потому что речь шла не о породе, которую обычно считают особенно агрессивной.

По данным, приведенным в материале, с 1989 по 2017 год в Великобритании в нападениях собак погибли 48 человек, включая 20 детей. Причем большинство животных, фигурировавших в этих случаях, не относились к запрещенным породам. Среди взрослых чаще всего упоминались стаффордширские бультерьеры, американские бульдоги и немецкие овчарки.

При этом RSPCA и Kennel Club (организации по защите животных) подчеркивают: «Порода — плохой способ предсказать риск агрессии». Эксперты считают, что решающую роль играют разведение, воспитание, опыт собаки и ответственность владельца.