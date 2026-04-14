Почему летом сперматозоиды «сильнее»: ученые заметили неожиданный сезонный пик мужской фертильности

Новое исследование показало, что качество спермы у мужчин может меняться в зависимости от времени года: лучшие показатели подвижности зафиксировали летом, а самые слабые — зимой, пишет Live Science. Ученые проанализировали более 15 тысяч образцов спермы доноров из Дании и американского штата Флорида и обнаружили одинаковую закономерность в обеих группах.

Максимальный уровень прогрессивно подвижных сперматозоидов, которые эффективно движутся вперед, наблюдался в июне и июле. Минимальные значения приходились на декабрь и январь. При этом исследователи не нашли убедительной связи между качеством спермы и температурой воздуха.

По словам авторов, дело может быть не в погоде как таковой, а в сезонных изменениях образа жизни — питании, физической активности или пребывании на солнце. «Когда мы исключили влияние температуры, стало казаться, что важнее могут быть другие изменения в образе жизни», — отметил соавтор работы Аллан Пейси.

При этом часть экспертов считает, что выявленные различия слишком малы, чтобы заметно влиять на реальную фертильность. Кроме того, исследование показало, что лучшие показатели чаще встречались у мужчин в возрасте около 30 лет.