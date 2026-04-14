В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, как подготовить поля к пожароопасному сезону

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали аграриям, как подготовить поля к пожароопасному сезону. Профилактике возгораний должно быть уделено особое внимание, подчеркнули в ведомстве.

Так, следует своевременно убирать сухую траву. Участки, которые примыкают к лесам, нужно очищать на полосе шириной как минимум 10 м или отделять противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 м.

«Соблюдение этих правил учитывается при подаче заявок на ряд субсидий: отсутствие привлечения к ответственности за выжигание сухой травы является одним из условий для аграриев при получении финансовой государственной поддержки», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к прохождению пожароопасного периода.