Цветы против кровососов: какие растения создадут на участке барьер от клещей

С наступлением устойчивого тепла одной из главных угроз для безопасности животных и людей становятся клещи. Обычно борьба с ними сводится к агрессивной химической обработке участка, которая не всегда безопасна для домашних питомцев, полезных насекомых-опылителей и самих владельцев сада. REGIONS рассказывает, как справиться с этой проблемой без жестких средств.

Природа предусмотрела изящное и эстетичное решение. Опытные садоводы давно заметили, что определенные виды цветов способны создать вокруг участка настоящий невидимый барьер, который паразиты стараются обходить стороной.

Главным союзником человека в борьбе с клещами выступает хризантема. Секрет ее эффективности кроется в уникальном органическом веществе — пиретрине. Это природный инсектицид, который воздействует на нервную систему членистоногих и насекомых. Для человека и большинства крупных животных в малых дозах он практически безвреден, но для клещей встреча с ним становится фатальной или заставляет их немедленно покинуть территорию. Пиретрин содержится в разных частях растения, но самая высокая его концентрация наблюдается в цветочных корзинках. Именно поэтому хризантемы часто называют цветами-репеллентами.

Далеко не каждая хризантема из цветочного магазина обладает выраженным защитным эффектом. Чтобы обезопасить участок, стоит обратить внимание на следующие виды:

Далматская ромашка (Pyrethrum cinerariifolium). Это золотой стандарт в производстве натуральных средств от насекомых. Внешне она напоминает обычную ромашку, но концентрация пиретрина в ней максимальна.

Персидская ромашка (Pyrethrum carneum). Обладает яркими розовыми или красными лепестками и также эффективно отпугивает вредителей.

Садовые многолетние хризантемы. Хотя содержание защитных веществ в них чуть ниже, массовые посадки по периметру участка создают отличный защитный фон.

Дачники со стажем подчеркивают, что одиночный цветок погоды не сделает. Для реальной защиты требуется грамотное планирование посадок. Садовод из Лотошина с двадцатилетним стажем заметил, что там, где высажены бордюры из хризантем, собаки никогда не приносят клещей. По его наблюдениям, главное — сажать растения плотно, чтобы создавался своего рода барьер. К тому же, эта культура очень неприхотлива и отлично смотрится на клумбе.

Специалисты указывают на важность выбора места. Пиретрин лучше всего вырабатывается на солнечных участках, в тени концентрация защитных веществ падает. Ландшафтный дизайнер Ирина С. рекомендует высаживать хризантемы по всему периметру для защиты зоны отдыха или детской площадки. При этом она отмечает, что после цветения защитная сила растений немного снижается, поэтому лучше комбинировать их с другими пахучими культурами, например, с бархатцами или лавандой.

Использование хризантем как средства защиты от клещей дает садоводу сразу несколько бонусов. Участок превращается в цветущий сад, а не в зону химической обработки. Вместо ежегодных трат на дорогостоящие услуги дезинсекторов достаточно один раз грамотно спланировать посадки многолетников. Помимо клещей, пиретрин отпугивает муравьев, тлю и даже некоторых вредителей капусты, что делает хризантему универсальным санитаром огорода.

Таким образом, превращение дачи в безопасную зону не всегда требует радикальных мер. Сочетание научных знаний о свойствах растений и опыта поколений дачников позволит создать среду, где отдых на траве перестанет быть рискованным занятием.

