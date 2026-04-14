«Любовь до гроба» по документам: 76-летняя уфимка подделала брак и отжала квартиру

76-летняя жительница Уфы пошла на отчаянную аферу, чтобы не остаться на улице после смерти сожителя. Пенсионерка подделала документы о регистрации брака, заверила их у нотариуса и стала полноправной владелицей квартиры в центре города на улице Пархоменко. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Заветные 60 квадратных метров достались ей незаконно. Все дело в том, что пара много лет жила вместе, но официально расписана не была. Когда мужчина ушел из жизни, женщина осталась ни с чем — прав на наследство у нее не было. Но сдаваться она не собиралась. Пенсионерка обратилась к знакомой, та помогла составить фиктивные бумаги. А нотариус, видимо, не заметил подвоха.

Схема сработала. Получив ключи, бабушка продала квартиру и уехала в Москву. Но долго радоваться не пришлось. О махинации узнала дочь умершего собственника. Женщина обратилась в полицию, и афера вскрылась. Теперь пенсионерке грозит уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Ранее московские синоптики и ЦОДД предупредили о страшных заторах в дождь.