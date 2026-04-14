Стрижка на пользу: эксперт объяснила смысл весенней обрезки жасмина

Жители поселка Андреевка в городском округе Солнечногорск всерьез обеспокоились судьбой местного жасмина. Поводом для дискуссии в социальных сетях стала радикальная весенняя обрезка кустарников возле многоквартирных домов. Пока горожане сокрушались из-за потери привычного облика двора, специалисты поспешили успокоить общественность: временная «лысоватость» растений — это залог будущего взрывного цветения и здоровья флоры. REGIONS узнал у специалиста, чем полезна такая стрижка кустов.

Волна народного негодования поднялась после того, как очевидцы заметили преображение кустов у одного из домов. Жильцы, привыкшие каждое лето наслаждаться ароматом белых цветов, сочли действия коммунальных служб излишне жесткими. В администрации муниципалитета оперативно разъяснили ситуацию, подчеркнув, что речь идет о плановой санитарной обработке. Рабочие избавили растения от балласта — сухих, надломленных и больных ветвей, которые не только портят вид, но и становятся рассадником инфекций. Такие меры повышают иммунитет жасмина и страхуют прохожих от случайного падения тяжелых старых побегов.

Профессиональный взгляд на проблему представил агроном Виталий Будаков. По его словам, жасмин по своей природе склонен к быстрому загущению. Без вмешательства человека кустарник превращается в непролазные дебри, теряет былую красоту и начинает увядать. Эксперт уверен, что удаление старых частей растения — это мощный стимул для роста молодых побегов. Именно на свежих ветвях в следующем сезоне сформируется максимальное количество бутонов.

Специалисты советуют проводить подобные процедуры либо ранней весной, до начала активного сокодвижения, либо сразу после того, как жасмин отцветет. Чтобы растение легче перенесло «хирургическое вмешательство», агрономы рекомендуют не забывать о подкормке комплексными удобрениями. После обрезки кустарнику требуется дополнительная энергия для восстановления. Также стоит помнить о любви этой культуры к солнечному свету и умеренному увлажнению почвы. Таким образом, то, что сегодня кажется жителям излишней строгостью, уже через несколько месяцев обернется обновленным и благоухающим садом прямо под окнами.

