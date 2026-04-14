«Физиологию не обманешь»: продюсер Леонид Дзюник осудил Егора Бероева за свадьбу с молодой балериной

Это была одна из самых красивых сказок русского шоу-бизнеса: Егор Бероев и Ксения Алферова — пара, за чьим браком наблюдали с умилением почти четверть века. И вдруг — тишина, а потом — громкий развод. А следом — новость о свадьбе 48-летнего актера с 21-летней балериной Анной Панкратовой.

Теперь, когда Ксения наконец решилась рассказать о своем горе (а она, как выяснилось, потеряла двоих детей за годы брака), в разговор вступил продюсер Леонид Дзюник. И не просто вступил — вынес вердикт в интервью изданию Teleprogramma.org.

«Безнравственно и паскудно», — заявил Дзюник.

Так продюсер прокомментировал появление Бероева с молодой супругой на премьере фильма «Кукла» в Японии с Панкратовой в главной роли. Актер не только вышел в свет, но и опубликовал совместное фото в блоге. Дзюник убежден: это не любовь, а демонстрация.

«Физиологию не обманешь, и как бы ты ни пыжился с этой молодой девахой, это все вранье. Все вот эти походы, выпячивание себя на фотографиях, это исключительно для того, чтобы свое эго потешить», — сказал Леонид.

Особенно возмутило Дзюника то, что Бероев выбрал для своих «показных чувств» крайне неудачный момент. Ксения Алферова только что обнажила душу: рассказала о потери двоих детей во время брака, предательстве. И на этом фоне бывший муж щеголяет с юной избранницей.

«Это удар ниже пояса», — считает продюсер.

Он встал на сторону Ксении, назвав ее «истинной женщиной, которая до последнего хранила семью. Ксения Алферова пока молчит. В истории с разводом ее поддержали коллеги и зрители.

