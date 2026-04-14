«Я провела 13 минут на том свете»: женщина уверяет, что увидела рай и вернулась с посланием

Американка Николь Керр рассказала, что после страшной аварии в юности «умерла» на 13 минут, увидела рай и вернулась к жизни с ощущением, что несет особую миссию, пишет Daily Mail. По ее словам, трагедия произошла, когда ей было 19 лет и она училась в академии ВВС США.

Керр утверждает, что после удара будто наблюдала за своим телом со стороны, пока медики накрывали его простыней. Затем, по ее словам, ее окутал яркий белый свет, а в ином мире она встретила ангела, которым, как ей показалось, оказался ее покойный дедушка. «Он показал мне, что жизнь, которой я жила, на самом деле не была моей», — рассказала женщина.

Позже врачам удалось вернуть ее к жизни, хотя она перенесла тяжелейшие травмы, сепсис и еще несколько эпизодов клинической смерти. «Мне сказали, что моя работа на Земле еще не закончена», — утверждает Керр.

Сейчас она говорит, что не боится смерти и считает своей задачей помогать другим людям воспринимать ее без ужаса и отчаяния.