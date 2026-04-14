Частые мигрени и дергающийся глаз: как наш организм сообщает о серьезных сбоях

Необычное ощущение, будто глаза слегка дрожат, а картинка вокруг качается, может быть не пустяком, а признаком нарушений в работе мозга, нервов или внутреннего уха, пишет Daily Mail. Британский врач Национальной системы здравоохранения Элли Кэннон предупреждает, что такие симптомы нередко сопровождаются головными болями, головокружением, светочувствительностью и ухудшением зрения, особенно ночью.

Речь идет о явлении под названием «нистагм» — непроизвольном колебании глаз из стороны в сторону или вверх-вниз. Сам по себе он не считается отдельной болезнью, но часто указывает на сбой в системах, отвечающих за движение глаз и равновесие.

Одной из самых распространенных причин называют вертиго — головокружение, связанное с внутренним ухом. В таких случаях пациентам обычно помогает специальная вестибулярная терапия с упражнениями для глаз и головы. Однако иногда проблема может быть связана и с более серьезными неврологическими состояниями, включая рассеянный склероз.

В материале также говорится, что пожилым людям не стоит резко отменять амитриптилин, который часто назначают для профилактики головных болей, из-за забывчивости, даже если препарат может влиять на память. Решение о снижении дозы нужно принимать только вместе с врачом.