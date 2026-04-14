Доплата до 20 тысяч: как пенсионерам Подмосковья увеличить ежемесячный доход

Средний размер пенсии по старости в Подмосковье достиг 28 807 рублей 77 копеек, сообщили REGIONS в пресс-службе Отделения СФР по Москве и Московской области. При этом жители региона могут получить доплаты к пенсии, среди которых ежемесячная выплата до 20 тысяч рублей.

Наступление 2026 года привнесло новые параметры в систему пенсионного обеспечения. Для женщин планка возраста выхода на заслуженный отдых установилась на отметке 59 лет, а для мужчин — 64 года. Помимо возрастного ценза, ключевыми условиями для получения выплат остаются наличие страхового стажа не менее 15 лет и накопление индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в размере от 30 единиц.

Механика расчета страховой пенсии сегодня прозрачна и опирается на конкретные цифровые показатели. Итоговая сумма складывается из произведения накопленных баллов на стоимость одного коэффициента, к которым добавляется фиксированная государственная выплата. В 2026 году актуальная формула выглядит следующим образом:

Размер пенсии = ИПК х 156,76 (стоимость одного ИПК в 2026 году) + 9 584,69 (размер фиксированной выплаты в 2026 году)

Узнать персональное количество баллов можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентской службе Соцфонда. Статистика показывает, что средний размер пенсии в Московской области к текущему моменту достиг ₽28 807,77. Этому способствовала и плановая индексация в январе, которая автоматически увеличила выплаты на 7,6%.

Система предусматривает ряд механизмов для увеличения базовой суммы. Особое внимание уделяется жителям Подмосковья: неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в регионе более десяти лет в одиночестве или с такими же неработающими супругами, могут рассчитывать на доплаты до ₽20 000.

Существуют и федеральные основания для повышения фиксированной части:

Наличие иждивенцев: за каждого близкого родственника на содержании (но не более трех) добавляется по ₽3 194,90.

Возрастной порог и здоровье: при достижении 80 лет или получении I группы инвалидности фиксированная выплата удваивается. Дополнительно с 2026 года установлена надбавка за уход в размере ₽1 413,86.

Сельский стаж: работа в аграрном секторе более 30 лет дает право на надбавку в 25% от фиксированной суммы.

Северные преференции: стаж в районах Крайнего Севера увеличивает базу на 50%, а в приравненных местностях — на 30%.

Отдельная категория господдержки — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). На нее имеют право ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, люди с инвалидностью, а также обладатели званий Героев России и Труда. Заявление на назначение большинства выплат можно подать дистанционно через Госуслуги, в МФЦ или лично в Соцфонде, причем обращаться за страховой пенсией разрешено уже за месяц до наступления соответствующего возраста.

