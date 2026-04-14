«Кудрявцева этого не видела»: Полина Диброва ответила на слова ведущей шоу «Секрет на миллион»

Полина Диброва, бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, ответила на слова Леры Кудрявцевой, которая в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканал НТВ намекнула на то, что Полина ничего не делала по дому и изменяла мужу. Слова модели приводит StarHit.

Накануне Дибров пришел в программу к Кудрявцевой, где впервые высказался о разводе с Полиной, а также о том, как он отреагировал на новость об ее уходе к бизнесмену Роману Товстику. В этом же шоу Дмитрий грубо ответил ведущей из-за ее слов об экс-супруге.

Но Полина — женщина с характером. Она решила ответить на упреки телеведущий и отметила, что та не могла видеть то, что происходило в их с Дмитрием доме.

«Я, кстати, довольно часто убиралась — меня это расслабляло. Надо было что-то делать — бежала на кухню, брала тряпку… Дима этого никогда не видел. Лера тоже не видела, потому что в гостях у нас никогда не была. Друзья, которые приходили к нам в гости, могут рассказать, как я хлопотала, столы накрывала, убирала. Но почему-то в той программе этого не прозвучало», — отметила Диброва.

Также модель рассказала, как пыталась спасти брак. По ее словам, справляться с тремя детьми одной ей было непросто, тем более, когда Дмитрий постоянно был в разъездах. Полина даже наняла няню, чтобы ей было справляться с домашними делами проще.

Диброва призналась: муж хотел, чтобы она не работала. Но она — не из тех, кто растворяется в быте. Поэтому занялась бизнесом. И это, как она считает, даже мобилизовало мужа.

