«Пугачева бросила его в Свердловске»: почему Наджиев считает, что Примадонна причастна к гибели Талькова?

Советский и российский певец Игорь Наджиев намекнул на причастность народной артистки СССР Аллы Пугачевой к убийству Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году, сообщает Teleprogramma.org.

По словам Наджиева, Примадонна сломала карьеру Талькова еще до его трагической гибели. Он провел параллель между своей судьбой и судьбой погибшего артиста.

Конфликт, по утверждению певца, вспыхнул еще в конце 80-х годов. Тогда Тальков блистал в «Театре песни Аллы Пугачевой». Однако после триумфального выступления в Свердловске Пугачева бросила Талькова одного в городе. Этот случай подтолкнул музыканта к созданию песни «Звезда», которую многие считают выпадом в адрес Примадонны. Наджиев назвал эту песню пророческой.

«Алла Борисовна, к сожалению, очень ревностно относится к успеху кого бы то ни было. Очень ревностно», — отметил артист.

После инцидента в Свердловске, по словам Наджиева, началась системная травля Талькова. Его выдавливали из телеэфиров и концертов. Певец утверждает, что Пугачева применила ту же схему к нему самому. В результате он был фактически отлучен от федеральных каналов на 30 лет.

При этом Наджиев понимает, что ему повезло: он остался жив, в отличие от Талькова, который погиб при загадочных обстоятельствах. Певец считает, что Пугачева могла желать его смерти, но он все еще жив и продолжает работать, хотя и с оглядкой.

