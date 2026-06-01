Заморозки и засуха не спросят: почему фермерам Подмосковья нельзя тянуть со страхованием урожая

У аграриев Московской области осталось всего 15 дней после завершения ярового сева, чтобы застраховать урожай с государственной поддержкой. Пропуск срока лишает права на компенсацию при заморозках, засухе или переувлажнении, предупреждают в беседе с REGIONS эксперты.

Директор по агрострахованию СберСтрахования Дмитрий Цветков пояснил, что согласно федеральному закону № 260, договор нужно заключить в течение 15 календарных дней после окончания сева. Для разных культур действуют свои правила: яровые (картофель, морковь, капуста) страхуются сразу после посева, озимые (пшеница, рожь) — еще с осени, а многолетние насаждения (сады, ягодники) — до ухода растений в зимний покой.

В мае 2024 года аномальное похолодание затронуло значительную часть европейской территории России, в ряде регионов вводили режим ЧС. Компенсации получили только те хозяйства, которые оформили страховку заранее.

Цветков отметил, что аграрии регулярно сталкиваются с возвратными заморозками, засухой и затяжными дождями.