Инфляция и форс-мажор: что ждет туристов в Турции летом 2026 года

Тысячи туристов, собиравшихся в Турцию или уже находящихся на курортах, столкнулись с отменой рейсов авиакомпании Air Anka. Тревел-эксперт Алена Никольская объяснила, стоит ли менять планы на лето, к чему готовиться в финансовом плане и как подстраховаться.

В беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» продюсер National Geographic Channel предупредила: из-за активной инфляции цены на турецкий отдых в этом сезоне вырастут. Отельеры и поставщики услуг несут повышенные расходы, что неизбежно отражается на стоимости путевок.

Тем не менее, по словам Никольской, глобальных причин отказываться от поездки нет. Турция уже более 30 лет принимает российских туристов — семьи, пары и одиночных путешественников, и ситуация с одним перевозчиком не должна сбивать с толку.

Однако эксперт советует подходить к выбору туроператора осознанно. В договоре должна быть четко прописана ответственность агента и условия возмещения расходов при форс-мажоре. Дополнительной защитой станет расширенная страховка, которая покроет издержки в случае отмены или переноса тура.

«Вы получите страховое возмещение», — пояснила Никольская.

Личных опасений или медицинских противопоказаний — вот единственные веские причины остаться дома.

