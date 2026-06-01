Срочно в лес! Названы места Подмосковья, где белые грибы уже лежат под ногами

В лесах Московской области начали находить первые белые грибы. Сезон благородных боровиков стартовал в привычные сроки, и после дождей урожай может стать заметно обильнее. Грибники в беседе с REGIONS назвали районы, где уже стоит прогуляться с корзиной.

Жительница Подмосковья Кристина Брыкова сообщила, что первые боровики замечены в северных лесных массивах региона. Сейчас в подмосковных лесах распускаются ландыши и багульник, зреют дикая земляника и брусника, а воздух пропитан запахом сирени. Брыкова пояснила, что в пору цветения багульника и ландышей белые грибы в этих краях появляются ежегодно, будь то пара экземпляров или целая горстка, и это верный сигнал: летний грибной сезон уже на пороге. Однако из-за жаркой погоды существует высокий риск нарваться на червивые грибы, потому многие опытные сборщики пока делают ставку на лисички. По прогнозам Кристины, полноценный летний сезон стартует через одну-две недели.

Грибник с многолетним стажем Владимир Жарков назвал самые перспективные направления. Белые грибы сейчас встречаются в лесах Дмитровского, Талдомского, Сергиево-Посадского округов, а также местами на западе Подмосковья. Пока это единичные находки, но после дождей активность может вырасти. Боровик особенно любит смешанные леса с елью и сосной, а также хорошо прогретую влажную почву. Если в начале июня сохранятся дожди и умеренное тепло, то через одну-две недели может начаться полноценная первая волна белых грибов.

Специалисты напоминают: даже опытным грибникам не стоит собирать незнакомые виды. Жителям региона советуют заранее планировать маршрут и не уходить далеко в лес без связи и запаса воды.

Полезная информация по теме:

Для успешной «тихой охоты» стоит выезжать в лес рано утром, пока роса не сошла — грибы лучше видны на влажной почве. Из снаряжения пригодятся плетеная корзина (в ней грибы не преют и не крошатся), нож для срезания, а также палка для раздвигания листвы и проверки подозрительных бугорков.

Белый гриб легко спутать с сатанинским или желчным (горчаком). Отличия: у боровика шляпка снизу белая или желтоватая, мякоть не темнеет на срезе или слегка розовеет, а на вкус он не горький. Желчный гриб имеет розовеющую мякоть и ярко выраженную горечь.

Важное правило: не собирать грибы вдоль дорог, у промышленных зон и в радиусе 3-5 км от крупных городов — грибницы впитывают тяжелые металлы и токсины. Свежие белые грибы перед готовкой лучше замочить в подсоленной воде на 15-20 минут, чтобы удалить мелких насекомых. И главное: при малейшем сомнении в съедобности гриб лучше выбросить — риск отравления слишком велик.