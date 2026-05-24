Что можно сеять на рассаду и сажать 25 мая 2026 года по лунному календарю

25 мая 2026 года — понедельник, который многие огородники с нетерпением ждали. Луна находится в фазе роста (вторая четверть), ее освещенность составляет около 65–70%. Первую половину дня ночное светило пребывает в земном знаке Девы, а после 17:44 переходит в воздушный знак Весов.

Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям, плодам и листьям — это естественный ритм, когда все живое тянется вверх, наращивая зеленую массу. По данным лунного посевного календаря, 25 мая входит в число благоприятных дней для посадок наряду с датами 19–20 и 26–30 мая.

При этом стоит помнить о двойственности этого дня. До 17:44 Дева — знак непростой. Она не обещает рекордных урожаев, но дарит растениям главное: крепкую корневую систему, выносливость и устойчивость к болезням. Переход в Весы после полудня привносит гармонию и делает день особенно удачным для декоративных культур.

Работы в огороде

Растущая Луна и солнечный свет стимулируют рост надземных частей растений. Поэтому 25 мая — отличное время для посева и посадки «вершков» — всего, что дает урожай над землей.

В первую очередь стоит посвятить день следующим культурам:

Пасленовые: томаты, перцы, баклажаны — рассада будет активно наращивать зеленую массу.

Тыквенные: огурцы, кабачки, тыква, патиссоны. Можно сеять как на рассаду, так и в открытый грунт, если позволяет погода.

Бобовые: горох, фасоль, бобы — они быстро тронутся в рост.

Капуста всех видов: белокочанная, цветная, брокколи, кольраби. Май — время высадки рассады в открытый грунт.

Зелень и пряные травы: укроп, петрушка (на зелень), базилик, кинза, шпинат, салат.

Кукуруза и подсолнечник — эти высокорослые культуры тоже хорошо пойдут в рост.

Также 25 мая удачен для пикировки и перевалки рассады — растения быстро оправятся от стресса и тронутся в рост. Можно проводить подкормки: растущая Луна способствует активному усвоению питательных веществ.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Для сада 25 мая — продуктивный день. Особенно хорош он для посадки новых деревьев и кустарников. В конце мая традиционно рекомендуется сажать плодовые культуры.

Благоприятные работы в саду:

Посадка плодовых деревьев: яблони, груши, вишни, сливы, черешни, абрикоса.

Посадка ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины, жимолости, винограда

Посадка земляники и клубники.

Формирование кроны и прививка — растущая Луна в Весах (после 17:44) благоприятствует этим процедурам.

Обильный полив — растущая Луна требует от растений больше влаги.

Рыхление и мульчирование приствольных кругов.

Работы с цветами

Переход Луны в Весы после 17:44 делает вторую половину дня идеальной для декоративного садоводства. Весы — знак красоты и гармонии, поэтому все, что связано с цветами и эстетикой, будет удачным.

Особенно благоприятно:

Посев однолетних цветов: астр, бархатцев, цинний, петуний, настурции.

Посадка многолетников: флоксов, лилейников, дельфиниумов, рудбекий.

Посадка луковичных и клубнелуковичных: гладиолусов, георгинов, лилий, бегоний.

Установка опор и подпорок для вьющихся и высокорослых растений.

Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе.

Что лучше отложить

Обрезку деревьев и кустарников — растущая Луна делает растения уязвимыми, сокодвижение активно, и раны будут заживать дольше. Однако формирующая обрезка и прививка во второй половине дня допустимы.

Прополку — сорняки, вырванные сегодня, быстро отрастут заново.

Сбор урожая на длительное хранение — плоды будут сочными, но пролежат недолго.

Краткий итог по видам работ

Благоприятно:

Посев и посадка томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы, бобовы

Посев капусты, зелени, пряных трав

Пикировка и перевалка рассады

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Полив и корневые подкормки

Посадка однолетних и многолетних цветов

Прививка и формирующая обрезка (во второй половине дня)

Рыхление и мульчирование

Нежелательно:

Санитарная обрезка деревьев и кустарников

Прополка сорняков

Сбор урожая на длительное хранение

Применение химических пестицидов (лучше использовать биопрепараты)

Совет на 25 мая: Воспользуйтесь разделением дня. До обеда займитесь рассадой и овощными культурами — Дева поможет укрепить корни. А после обеда переключитесь на цветы и декоративные растения — Весы обеспечат им красоту и гармонию.