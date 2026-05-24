Что можно сеять на рассаду и сажать 25 мая 2026 года по лунному календарю
25 мая 2026 года — понедельник, который многие огородники с нетерпением ждали. Луна находится в фазе роста (вторая четверть), ее освещенность составляет около 65–70%. Первую половину дня ночное светило пребывает в земном знаке Девы, а после 17:44 переходит в воздушный знак Весов.
Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям, плодам и листьям — это естественный ритм, когда все живое тянется вверх, наращивая зеленую массу. По данным лунного посевного календаря, 25 мая входит в число благоприятных дней для посадок наряду с датами 19–20 и 26–30 мая.
При этом стоит помнить о двойственности этого дня. До 17:44 Дева — знак непростой. Она не обещает рекордных урожаев, но дарит растениям главное: крепкую корневую систему, выносливость и устойчивость к болезням. Переход в Весы после полудня привносит гармонию и делает день особенно удачным для декоративных культур.
Работы в огороде
Растущая Луна и солнечный свет стимулируют рост надземных частей растений. Поэтому 25 мая — отличное время для посева и посадки «вершков» — всего, что дает урожай над землей.
В первую очередь стоит посвятить день следующим культурам:
- Пасленовые: томаты, перцы, баклажаны — рассада будет активно наращивать зеленую массу.
- Тыквенные: огурцы, кабачки, тыква, патиссоны. Можно сеять как на рассаду, так и в открытый грунт, если позволяет погода.
- Бобовые: горох, фасоль, бобы — они быстро тронутся в рост.
- Капуста всех видов: белокочанная, цветная, брокколи, кольраби. Май — время высадки рассады в открытый грунт.
- Зелень и пряные травы: укроп, петрушка (на зелень), базилик, кинза, шпинат, салат.
- Кукуруза и подсолнечник — эти высокорослые культуры тоже хорошо пойдут в рост.
Также 25 мая удачен для пикировки и перевалки рассады — растения быстро оправятся от стресса и тронутся в рост. Можно проводить подкормки: растущая Луна способствует активному усвоению питательных веществ.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Для сада 25 мая — продуктивный день. Особенно хорош он для посадки новых деревьев и кустарников. В конце мая традиционно рекомендуется сажать плодовые культуры.
Благоприятные работы в саду:
- Посадка плодовых деревьев: яблони, груши, вишни, сливы, черешни, абрикоса.
- Посадка ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины, жимолости, винограда
- Посадка земляники и клубники.
- Формирование кроны и прививка — растущая Луна в Весах (после 17:44) благоприятствует этим процедурам.
- Обильный полив — растущая Луна требует от растений больше влаги.
- Рыхление и мульчирование приствольных кругов.
Работы с цветами
Переход Луны в Весы после 17:44 делает вторую половину дня идеальной для декоративного садоводства. Весы — знак красоты и гармонии, поэтому все, что связано с цветами и эстетикой, будет удачным.
Особенно благоприятно:
- Посев однолетних цветов: астр, бархатцев, цинний, петуний, настурции.
- Посадка многолетников: флоксов, лилейников, дельфиниумов, рудбекий.
- Посадка луковичных и клубнелуковичных: гладиолусов, георгинов, лилий, бегоний.
- Установка опор и подпорок для вьющихся и высокорослых растений.
- Срезка цветов — букеты, собранные сегодня, будут долго стоять в вазе.
Что лучше отложить
- Обрезку деревьев и кустарников — растущая Луна делает растения уязвимыми, сокодвижение активно, и раны будут заживать дольше. Однако формирующая обрезка и прививка во второй половине дня допустимы.
- Прополку — сорняки, вырванные сегодня, быстро отрастут заново.
- Сбор урожая на длительное хранение — плоды будут сочными, но пролежат недолго.
Краткий итог по видам работ
Благоприятно:
- Посев и посадка томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы, бобовы
- Посев капусты, зелени, пряных трав
- Пикировка и перевалка рассады
- Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников
- Полив и корневые подкормки
- Посадка однолетних и многолетних цветов
- Прививка и формирующая обрезка (во второй половине дня)
- Рыхление и мульчирование
Нежелательно:
- Санитарная обрезка деревьев и кустарников
- Прополка сорняков
- Сбор урожая на длительное хранение
- Применение химических пестицидов (лучше использовать биопрепараты)
Совет на 25 мая: Воспользуйтесь разделением дня. До обеда займитесь рассадой и овощными культурами — Дева поможет укрепить корни. А после обеда переключитесь на цветы и декоративные растения — Весы обеспечат им красоту и гармонию.